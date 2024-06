OTTAWA, ON, le 18 juin 2024 /CNW/ - L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, annoncera la voie à suivre pour la salmoniculture en Colombie-Britannique. La ministre Lebouthillier sera accompagnée de Taleeb Noormohamed, député de Vancouver Granville.

Date : Mercredi 19 juin 2024



Heure : 16 h 00 HAE



Lieu : Amphithéâtre national de la presse

180, rue Wellington

Pièce 325

Ottawa, ON

La participation à la période de questions et réponses de cet événement se fait en personne ou via Zoom, et est réservée aux membres accrédités de la Tribune de la presse. Les représentants des médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

