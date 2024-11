FLORENCE, Italie, le 13 nov. 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, représentera le Canada à la réunion des ministres du Tourisme des pays du G7, à Florence, en Italie. Elle rencontrera des alliés et des partenaires clés, et discutera de sujets en lien avec le tourisme, notamment de durabilité, d'intelligence artificielle et de main-d'œuvre.

Dates : Le jeudi 14 et le vendredi 15 novembre 2024

Lieu : Florence, Italie

Les représentants des médias qui souhaitent effectuer une entrevue individuelle avec la ministre Ferrada sont priés de communiquer avec Jean-Christophe Armstrong.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Jean-Christophe Armstrong, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, 343-543-7313, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]