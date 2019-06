Avis aux médias - La ministre des Sciences et des Sports soulignera l'achèvement d'un projet d'infrastructure à l'Université de Windsor

WINDSOR, ON, le 25 juin 2019 /CNW/ - La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, se rendra à l'Université de Windsor (anglais) demain, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, pour souligner l'aboutissement d'un projet d'infrastructure financé par l'entremise du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires.

Date : Le mercredi 26 juin 2019



Heure : 11 h 15



Lieu : Université de Windsor

Essex Centre of Research (CORe)

401, avenue Sunset

Windsor (Ontario)

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Dani Keenan, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, 343-291-1710; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca

Related Links

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home