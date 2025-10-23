WINNIPEG, MB, le 23 oct. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, l'honorable Rebecca Chartrand, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, annoncera du financement pour des projets menés par des Autochtones qui visent à soutenir la croissance dans les secteurs forestiers des Prairies.

Un point de presse suivra.

Date : Vendredi 24 octobre 2025

Heure : 11 h (HC)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister aux événements sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

