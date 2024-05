OTTAWA, ON, le 14 mai 2024 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, recevra un doctorat honorifique en droit du Collège militaire royal du Canada (CMR) à Kingston, en Ontario.

Les 16 et 17 mai, la gouverneure générale Simon participera aux activités de fin d'études du CMR, notamment la cérémonie de collation des grades et la parade de remise des commissions. Elle rencontrera également les étudiants du Programme d'initiation au leadership à l'intention des Autochtones (PILA), une expérience de formation et de leadership d'une durée d'un an offerte par le CMR.

À titre de commandante en chef, Son Excellence joue un rôle important pour ce qui est de reconnaître les contributions fondamentales des militaires canadiens à notre pays et de rendre hommage aux réalisations des membres des Forces armées canadiennes.

Itinéraire

Note : L'horaire est indiqué en heure avancée de l'Est (HAE).

Kingston (Ontario)

Le jeudi 16 mai 2024

11 h

Inspection de la garde d'honneur

Arrivée de la gouverneure générale au CMR, où elle procédera à l'inspection d'une garde d'honneur spéciale composée de 100 élèves-officiers et aspirants de marine. Après l'inspection, elle sera accueillie par madame Jill Scott, Ph. D., rectrice du CMR, le brigadier-général Pascal Godbout, commandant du CMR, et l'adjudante-chef Lucie Alain, adjudante-chef du Collège.

Terrain de parade du CMR

OUVERT AUX MÉDIAS

12 h 45

129e cérémonie de collation des grades du CMR

La gouverneure générale recevra son doctorat honorifique en droit et prononcera ensuite le discours de la cérémonie de collation des grades, où elle apportera aux étudiants ses réflexions, ses connaissances et ses encouragements. Au cours de la cérémonie, elle remettra également deux médailles académiques : la Médaille d'argent du Gouverneur général, décernée à l'étudiant ayant obtenu la meilleure moyenne générale dans un programme de premier cycle; et la Médaille d'or du Gouverneur général, décernée à l'étudiant diplômé ayant obtenu les meilleurs résultats dans un programme de maîtrise ou de doctorat.

Complexe sportif Anderson, Centre sportif de la communauté militaire de Kingston

OUVERT AUX MÉDIAS

Kingston (Ontario)

Le vendredi 17 mai

10 h

Parade de remise des commissions et défilé sous l'Arc commémoratif

La gouverneure générale remettra les commissions aux 15 premiers diplômés. Ces documents témoignent des réalisations des étudiants et marquent leur entrée dans les Forces armées canadiennes à titre d'officiers. Après la parade, les diplômés défileront sous l'Arc commémoratif, un moment qui symbolise la fin de leur parcours dans le cadre du Programme de formation des officiers de la Force régulière au CMR. Au cours de cet événement, la gouverneure générale portera l'uniforme de la Marine royale canadienne.

Terrain de parade du CMR

OUVERT AUX MÉDIAS

12 h 05

Rencontre avec des étudiants du Programme d'initiation au leadership à l'intention des Autochtones (PILA)

La gouverneure générale rencontrera des étudiants qui participent au PILA pour discuter de leurs expériences dans le cadre de ce programme unique.

En savoir plus sur le Programme d'initiation au leadership à l'intention des Autochtones (PILA)

CMR, tipi

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

