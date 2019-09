Avis aux médias - La FTQ s'invite dans la campagne électorale à Trois-Rivières et Berthier-Maskinongé

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La FTQ traquera les candidats et candidates des différents partis fédéraux afin de faire la promotion de quatre enjeux fondamentaux qui amélioreront la vie des citoyens et citoyennes de Trois-Rivières et Berthier−Maskinongé : une assurance médicaments publique et universelle, une économie verte, une véritable justice fiscale et un programme d'assurance emploi efficace.

Sur le thème « Le gros bon sens », le vice-président de la FTQ dévoilera les affiches qui seront déployées sur l'ensemble de ces deux circonscriptions à partir d'aujourd'hui.

Quoi : Lancement de la campagne électorale « Le gros bon sens » de la FTQ



Quand : Jeudi 12 septembre, à 14 h



Où : Hôtel de ville de Trois-Rivières, 1325 place de l'Hôtel-de-Ville

Trois-Rivières, G9A 5H3

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815

Related Links

https://scfp.qc.ca/