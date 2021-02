WINNIPEG, MB, le 3 févr. 2021 /CNW/ - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, et David Chartrand, président de la Fédération Métisse du Manitoba, fourniront des détails sur un partenariat visant à faire progresser la réconciliation et à soutenir le développement économique des Métis.