TORONTO, le 9 avril 2026 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE: CM) tiendra son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires le jeudi 16 avril 2026 à 9 h 30 (HAE).

Les membres des médias peuvent y assister par webdiffusion en direct à https://cibcvirtual.com/agm2026 (en français et en anglais) ou par téléphone.

Anglais

1 888 440-4413 ou 647 557-5624

Mot de passe : 8433978 #



Français

1 888 440-6444 ou 438 799-5050

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La participation en personne à la Place de la Banque CIBC à Toronto est ouverte aux actionnaires inscrits, aux propriétaires réels et aux fondés de pouvoir dûment nommés seulement. Consultez le communiqué de presse de la Banque CIBC du 17 mars 2026 pour en savoir plus sur la participation et les options de participation.

L'assemblée sera présidée par Katharine B. Stevenson, présidente du conseil d'administration de la Banque CIBC, et comprendra des observations du président et chef de la direction, Harry Culham.

Pour ceux qui ne pourront pas visionner l'assemblée en direct, la webdiffusion de l'assemblée sera archivée sur la page Web de l'assemblée annuelle de notre site Web sur les relations avec les investisseurs.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE Banque CIBC - Relations avec les investisseurs

Pour tout complément d'information : Tom Wallis, Affaires publiques, Banque CIBC, 416 980-4048, [email protected]; Erica Belling, Communications financières et Communications avec les investisseurs, Banque CIBC, 416 594-7251, [email protected]