Avis aux médias - L'ombudsman des contribuables ouvrira un examen systémique (le 11 juin 2026)English
Nouvelles fournies parOffice of the Taxpayers' Ombudsperson
10 juin, 2026, 10:41 ET
OTTAWA, ON, le 10 juin 2026 /CNW/ - Le 11 juin 2026 à 10 h 00 l'ombudsman des contribuables du Canada, Me François Boileau, lancera un examen systémique des retards que subissent les contribuables lorsque l'Agence du revenu du Canada (ARC) détermine qu'un redressement d'une T1 est complexe.
Me Boileau sera disponible pour répondre aux questions après la publication du communiqué de presse.
Date
Le 11 juin 2026
Heure
10 h 00 (HAE)
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SOURCE Office of the Taxpayers' Ombudsperson
Renseignements aux médias : Christianne Scholfield, Gestionnaire, Communications et affaires publiques, Bureau de l'ombudsman des contribuables / Gouvernement du Canada, [email protected], Tél: 613-859-1023
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