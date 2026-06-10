Avis aux médias - L'ombudsman des contribuables ouvrira un examen systémique (le 11 juin 2026)

OTTAWA, ON, le 10 juin 2026 /CNW/ - Le 11 juin 2026 à 10 h 00 l'ombudsman des contribuables du Canada, Me François Boileau, lancera un examen systémique des retards que subissent les contribuables lorsque l'Agence du revenu du Canada (ARC) détermine qu'un redressement d'une T1 est complexe.

Me Boileau sera disponible pour répondre aux questions après la publication du communiqué de presse.

Date

Le 11 juin 2026

Heure

10 h 00 (HAE)

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