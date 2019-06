Avis aux médias - L'honorable Maryam Monsef sera à Winnipeg pour une annonce importante concernant le Fonds de commémoration pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées

OTTAWA, le 21 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, accompagnée de Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des Genres et député (Winnipeg-Sud), Robert-Falcon Ouellette, député (Winnipeg-Centre) ainsi que Dan Vandal, député (Saint Boniface - Saint Vital), fera une annonce importante concernant le Fonds de commémoration pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Détails :

Date : 24 juin 2019

Heure : 10 h

Emplacement :

Monument en honneur aux femmes et les filles autochtones disparues et assassinées

The Forks

1, chemin Forks Market

Winnipeg (Manitoba)

SOURCE Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres

Renseignements: Braeson Holland, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, 343-549-8825; Valérie Haché, Conseillère principale en communications, Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres, 819-420-8684

