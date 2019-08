Avis aux médias - L'élu scolaire au cœur de la réussite éducative : lancement d'une campagne de sensibilisation

QUÉBEC, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le président de la Fédération des commissions scolaires du Québec, M. Alain Fortier, accompagné de la vice-présidente de la FCSQ, Mme Louise Lortie et de plusieurs présidentes et présidents de commissions scolaires, lanceront une campagne de sensibilisation sur l'impact de l'élu.e scolaire sur la persévérance et la réussite éducatives.

Quand : Vendredi 23 août, à 13 h 30 Où : Hôtel Château Laurier Québec

Salle De la Colline

1220, Place George-V Ouest

Québec (Québec) G1R 5B8

