Avis aux médias - L'APTS interpellera Québec pour l'octroi de 10 jours d'absence rémunérés aux victimes de violence conjugale

QUÉBEC, le 24 mars 2026 /CNW/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) accueillera demain matin les parlementaires à leur entrée à l'Assemblée nationale afin de les sensibiliser à une revendication urgente : accorder 10 jours d'absence rémunérés aux personnes victimes de violence conjugale, protégés par la Loi sur les normes du travail.

La vice-présidente de l'APTS, Isabelle Mantha, sera disponible pour accorder des entrevues.

Aide-mémoire

Quoi : Accueil des parlementaires par l'APTS



Quand : Le mercredi 25 mars de 7 h 30 à 9 h



Qui : Isabelle Mantha, vice-présidente de l'APTS



Où : Entrée des député•e•s de l'Assemblée nationale Devant le 1050, rue des Parlementaires, Québec (Québec) G1A 1A1

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 68 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Pour renseignements : Maxime Clément, Conseiller aux communications et relations publiques, Cell. : 514-792-0481