Avis aux médias - L'ACMMSM annonce les Visages des maladies mentales 2019-2020

TORONTO, le 22 juill. 2019 /CNW/ -

QUOI : L'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM) annoncera les cinq Visages des maladies mentales 2019-2020.



QUI : Invités spéciaux :

Les Visages des maladies mentales 2019-2020

2019-2020 Florence Budden, coprésidente, ACMMSM

Fardous Hosseiny, coprésident, ACMMSM

Mary Deacon, présidente, Bell Cause pour la cause









OÙ : The Richmond

477 rue Richmond Ouest, Suite 104

Toronto, ON



QUAND : Jeudi 25 juillet 2019

Début de la présentation : 10h00

Séance photo : 10h30



À noter : stationnement disponible sur la rue et dans trois parcs de stationnement.

L' ACMMSM aimerait remercier ses généreux commanditaires qui ont permis à cette campagne d'exister : Bell Cause pour la cause, Commission de la santé mentale du Canada, Lundbeck Canada, Médicaments Novateurs Canada, L'Association canadienne des coopératives financières et Impact Affaires Publiques.

Fondée en 1998, l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM) est un regroupement d'organismes en santé mentale, comprenant des fournisseurs et organismes de soins de santé, représentant les personnes souffrant de maladie mentale, leurs familles et aidants. Le mandat de l'ACMMSM est de s'assurer que la cause de la santé mentale soit une priorité du programme national afin que les personnes aux prises avec une maladie mentale ou un problème de santé mentale et leurs familles aient l'accès approprié aux soins et au soutien.

Pour en savoir plus sur la campagne des Visages des maladies mentales, veuillez consulter notre site web.

SOURCE Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale

Renseignements: Responsables des relations médias sur place : Rita Rahmati, Courriel : rita@impactcanada.com, Portable : 647-289-9774

Related Links

http://www.camimh.ca/