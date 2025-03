Le Sommet IA de KPMG : de la vision à la réalité rassemble des chefs d'entreprise et des leaders éclairés afin de partager des connaissances et des points de vue sur l'obtention de résultats fructueux grâce à l'intelligence artificielle (IA)

MONTRÉAL, le 27 mars 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister au Sommet IA de KPMG : de la vision à la réalité, un après-midi de tables rondes, de présentations et de démonstrations technologiques en direct à l'intention des cadres dirigeants, des décideurs, des professionnels de la finance ainsi que des leaders en technologie et en ressources humaines, qui aura lieu à Montréal le 10 avril 2025.

Présenté par KPMG au Canada en collaboration avec Microsoft Canada, l'événement exclusif d'une demi-journée à Montréal est le premier d'une série présentée dans six grandes villes canadiennes. Le sommet présentera des études de cas d'organisations qui ont mis en œuvre l'IA avec succès, ainsi que des stratégies pratiques pour celles qui cherchent à obtenir des résultats fructueux grâce à cette technologie.

« Si vous êtes un chef d'entreprise qui souhaite tirer une plus grande valeur de l'IA et comprendre les tendances émergentes, comme l'IA agentique, le Sommet IA de KPMG : de la vision à la réalité vous permettra d'acquérir de nouvelles connaissances et de découvrir des renseignements qui vous aideront à vous rapprocher de vos objectifs d'affaires », affirme David Marotte, Leader, Données et intelligence artificielle de KPMG au Canada à Montréal.

« Grâce aux conseillers, aux visionnaires et aux dirigeants d'entreprise de partout au Québec qui exploitent le plein potentiel de l'IA que nous avons réunis, les participants seront mieux outillés pour façonner leurs propres stratégies d'IA et favoriser leur réussite », ajoute-t-il.

Date : le 10 avril 2025

Heure : de 13 h à 18 h 30 (HE)

Lieu : HEC - Édifice Hélène-Desmarais, entrée Famille Waechter, 1073, côte du Beaver Hall, Montréal

Inscription : Sommaire - Sommet IA de KPMG : de la vision à la réalité à Montréal | AI Made Real Summit in Montréal

Programme de l'événement (à l'heure de l'Est [HE]) :

Heure et sujet Animation De 13 h 45 à 14 h Mot de bienvenue Stéphan Drolet, associé directeur, région du Québec, KPMG au Canada Stephanie Terrill, associée directrice canadienne, Transformation numérique et leader nationale, Services-conseils - Management, KPMG au Canada David Marotte, leader, Données et intelligence artificielle, région du Québec, KPMG au Canada De 14 h à 14 h 45 Pouvoir et prédiction : Comment les leaders peuvent-ils tirer parti de leur plus grande opportunité? Ajay Agrawal, fondateur du Creative Destruction Lab et coauteur à succès de Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence De 15 h à 16 h Le futur de l'IA est humain : perspectives variées, cas concrets Julie Lachaine, vice-présidente, Transformation, culture et développement du leadership, BDC Sarah Mjidou, directrice principale, Accélération et analyse de l'IA, CDPQ Maxie Lafleur, membre de conseil d'administration, dirigeante d'entreprise ainsi qu'experte en croissance, en transformation, en fusions-acquisitions et en IA dans le domaine commercial Karine Trudel, directrice principale, Innovation et architecture, Fonds de solidarité FTQ Geneviève Barrette, directrice principale, Automatisation et IA, Banque Nationale

Valérie Vaillancourt, directrice principale, Données et Intelligence artificielle, Stratégie de marché et leader de la pratique Copilot, KPMG au Canada De 16 h à 16 h 30 La prochaine vague d'automatisation : Agentic AI - En collaboration avec Microsoft Mathieu Bédard, leader, Données sur l'expérience client et IA, Microsoft Canada Sam Balaz, leader, Solutions Microsoft, région du Québec, KPMG au Canada François Gaudreau, coleader, Automatisation et IA générative, KPMG au Canada De 16 h 30 à 16 h 45 Mot de la fin

De 16 h 45 à 18 h 30 Espace IA de KPMG : démonstrations d'outils d'IA qui ont le potentiel de transformer votre quotidien Apprenez-en davantage sur les agents Copilot, conçus pour aider les utilisateurs à effectuer des tâches complexes dans divers secteurs d'activité.

Explorez l'IA agentique, qui transforme chaque interaction en une occasion pour une entreprise plus adaptative, concurrentielle et intelligente.

Découvrez comment la loi sur l'IA de l'Union européenne réglemente l'utilisation des outils d'IA pour toute entreprise canadienne qui fait des affaires en Europe.

Pour en savoir plus sur les événements qui se tiendront dans d'autres villes canadiennes, visitez la page du Sommet IA de KPMG : de la vision à la réalité.

