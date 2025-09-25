Avis aux médias - Kiosques d'information pour les citoyennes et citoyens visés par la création de la zone tampon à Rouyn-Noranda

ROUYN-NORANDA, QC , le 25 sept. 2025 /CNW/ - Dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour soutenir Rouyn-Noranda, Glencore - Fonderie Horne, la Ville de Rouyn-Noranda et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation invitent les personnes visées par la démarche de relocalisation à visiter leurs kiosques d'information.

Les programmes d'aide de la Ville et du Ministère ainsi que le protocole d'acquisition de Glencore étant tous connus depuis le printemps, cette activité permettra aux locataires et aux propriétaires, qu'ils aient ou non amorcé la démarche de relocalisation, de poser des questions spécifiques à leur situation et d'obtenir l'information nécessaire pour bénéficier de tous les montants auxquels ils sont admissibles. Ce sera ainsi l'occasion, pour les locataires et les propriétaires, d'échanger directement avec les délégations du Ministère, de Glencore et de la Ville afin de bien comprendre le processus, étape par étape.

Cette activité est réservée aux locataires et aux propriétaires visés par la création de la zone tampon.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Jeudi 25 septembre 2025 Horaire : De 15 h à 20 h Lieu : Rouyn-Noranda L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription. Les journalistes doivent s'inscrire en écrivant à [email protected].

Présence des médias

Bien que la tenue de ces kiosques d'information ne soit pas une activité de presse, les journalistes, photographes et caméramans pourront y assister. Afin de respecter le désir de certaines personnes présentes de ne pas être photographiées, enregistrées ou filmées, les membres des médias doivent obtenir, le cas échéant, l'autorisation de chacune d'elles.

Les demandes médiatiques devront être transmises par écrit à la personne responsable des communications de chaque organisation.

