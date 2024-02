OTTAWA, ON, le 19 févr. 2024 /CNW/ - Le célèbre Carrousel de la GRC tiendra bientôt sa journée portes ouvertes annuelle. Cette activité communautaire fort courue permet au public de visiter les écuries du Carrousel et de rencontrer les cavaliers et d'admirer leurs montures.

Date : Samedi 24 février 2024

Heure : 10 h à 15 h

Lieu : Centre du Carrousel, 1, chemin Sandridge (à l'angle du boul. Saint-Laurent). Vous pouvez aussi y accéder à partir de la promenade Sir-George-Étienne-Cartier. Le stationnement est gratuit.

Date limite d'inscription : Le 21 février 2024 avant 13 h (HNE)

Arrivée des médias : Les membres des médias sont priés d'arriver aux installations du Carrousel à 9 h 50 (HNE) ou de signaler leur heure d'arrivée si elle diffère. Veuillez vous garer dans le stationnement réservé aux visiteurs face aux écuries ou le long du trottoir devant celles-ci et vous diriger à pied pour retrouver votre accompagnateur. Les visiteurs doivent être accompagnés en tout temps.

D'autres dispositions pour les médias peuvent être prises sur demande.

Entrée : L'entrée est libre; mais on invite les visiteurs à faire un don en argent ou en denrées non périssables à la Banque d'alimentation d'Ottawa. En 2023, cette activité a permis de recueillir plus de 3 000 $ et environ 2 300 livres de denrées.

Attractions de la journée :

Visites des écuries et démonstrations par le maréchal-ferrant.

Démonstrations et kiosques de l'équipe anti-émeute, du groupe tactique d'intervention et du Service de l'enlèvement et de la technologie des explosifs de la GRC, véhicules de police et bien plus.

Possibilité de se faire photographier avec les cavaliers et leurs montures ainsi qu'avec l'Ours prudent, la mascotte de la GRC.

L'orchestre de cornemuseurs et de tambours de la GRC donnera un spectacle à 13 h.

Séances de photos pour les médias :

Le Centre d'accueil et les écuries du Carrousel seront entièrement accessibles. D'autres séances de photos peuvent être organisées sur demande.

