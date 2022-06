Les cofondatrices de World of Women, Yam Karkai et Raphaël Malavieille vous feront part de leur expérience et de leurs perspectives du marché

MONTRÉAL, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Benjie Thomas, associé directeur, Services-conseils et Nancy Chase, associée et leader nationale, Services-conseils - Gestion des risques de KPMG au Canada,animeront une discussion LinkedIn Live intitulée « Breaking the mold: diversity in the world of NFTs » (en anglais seulement) le 15 juin avec les cofondatrices de World of Women (WoW), Yam Karkai et Raphaël Malavieille.

La collection de WoW utilise des jetons non fongibles (NFT) pour faire connaître les artistes féminines dans une communauté qui célèbre la représentation, l'inclusivité et l'égalité des occasions pour les femmes dans le Web3. Les NFT de WoW ont été vendus par des maisons de vente aux enchères de premier rang, appuyés par des célébrités et mis en vedette sur les couvertures de magazines.

Yam Karkai, directrice artistique de WoW, et Raphaël Malavieille, responsable de la prestation et du développement des affaires, discuteront de l'évolution de l'écosystème des NFT, des exemples de cas d'utilisation d'un NFT et du rôle essentiel que jouent l'inclusivité et la diversité dans la progression des femmes dans le domaine de la cryptomonnaie.

Quand : Mercredi 15 juin, de 11 h HE à 11 h 35 HE

Où : Page LinkedIn de KPMG Canada

Hôtes de KPMG : Nancy Chase et Benjie Thomas

Panélistes : Yam Karkai et Raphaël Malavieille, cofondatrices de World of Women

PARTICIPER

En février dernier, KPMG a acheté un NFT de la collection de WoW. Pour en savoir plus sur l'investissement de KPMG, consultez le communiqué.

