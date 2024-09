OTTAWA, ON, le 12 sept. 2024 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec)

Le premier ministre visitera une entreprise de technologie spatiale et fera une annonce concernant le réseau de satellites en orbite basse Lightspeed. Le premier ministre du Québec, François Legault, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, et la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, Christine Fréchette, seront aussi présents. Un point de presse suivra.

Notes à l'intention des médias :

• Couverture libre

• Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 15.

• Les représentants des médias qui souhaitent participer peuvent écrire à [email protected] pour obtenir des précisions.

