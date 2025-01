11 h 00

Le premier ministre présidera la réunion des premiers ministres des

provinces et des territoires. Le ministre des Finances et des Affaires

intergouvernementales, Dominic LeBlanc, la ministre des Affaires

étrangères, Mélanie Joly, et l'ambassadrice du Canada aux États-Unis

d'Amérique, Kirsten Hillman, seront également présents.