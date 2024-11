OTTAWA, ON, le 11 nov. 2024 /CNW/ -

Région du Grand Fredericton, New Brunswick

Le premier ministre rencontrera la première ministre du Nouveau-Brunswick, Susan Holt. Il sera accompagné du ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, et du ministre des Affaires intergouvernementales, ministre responsable de l'Immigration et ministre responsable des Affaires militaires du Nouveau-Brunswick, Jean-Claude D'Amours.

Fermé aux médias

Le premier ministre et la première ministre du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, prononceront de brèves allocutions à l'issue de leur rencontre bilatérale. Un bref point de presse suivra.

• Couverture libre

• Les représentants des médias qui souhaitent participer peuvent écrire à [email protected] pour obtenir des précisions.

Le premier ministre participera à une discussion ouverte avec des élèves d'une école secondaire de la région.

• Prise d'images au début de la rencontre

