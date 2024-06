11 h 00

Le premier ministre assistera à la cérémonie commémorative canadienne du 80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie et y prononcera une allocution. La ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, Ginette Petitpas Taylor, le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, le premier ministre du Yukon, Ranj Pillai, le premier ministre du Nunavut, P. J. Akeeagok, et la cheffe nationale de l'Assemblée des Premières Nations, Cindy Woodhouse Nepinak, seront également présents.