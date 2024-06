11 h 00

La vice-première ministre visitera une installation de transport en commun et fera une annonce. Elle sera accompagnée de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, du ministre des Transports de l'Ontario, Prabmeet Sarkaria, et du maire adjoint de la ville de Brampton, Harkirat Singh. Un point de presse suivra.