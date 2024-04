OTTAWA, ON, le 11 avril 2024 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région du Grand Toronto (Ontario)

11 h 15 La vice-première ministre se joindra au premier ministre pour une annonce sur le logement en prévision du dépôt du budget fédéral de 2024. Le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser, sera également présent. Un point de presse suivra.





Notes à l'intention des médias : Couverture libre

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 30.

Les représentants des médias qui souhaitent participer peuvent écrire à [email protected] pour obtenir des précisions.

