13 h 00

La vice-première ministre fera une annonce sur les soins de santé. Elle sera accompagnée du ministre des Services aux citoyens, Terry Beech, du ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr., et du ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Jean-Yves Duclos. Un point de presse suivra.