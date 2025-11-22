AVIS AUX MÉDIAS - Invitation au 34e Congrès de la FTQ - Bâtissons l'avenir, imposons le changement

MONTRÉAL, le 22 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister au 34e Congrès statutaire de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) qui aura lieu du 24 au 27 novembre prochains au Centre des congrès à Québec.

Sous le thème Bâtissons l'avenir, imposons le changement, ce Congrès, en plus de dresser un bilan des dernières années, sera l'occasion de réfléchir sur notre engagement futur et sur la place que nous devons prendre pour agir et améliorer la vie des travailleurs et travailleuses. C'est au Congrès que les personnes déléguées des syndicats affiliés prennent position et donnent les mandats politiques qui vont guider le Bureau de direction de la FTQ pour le prochain triennat. Le virage antidémocratique du gouvernement de la CAQ avec ses projets de loi et lois qui attaquent la société civile ainsi que les travailleurs et travailleuses sont aussi au menu des discussions.

Tout au long de la semaine, quelque 1000 personnes déléguées débattront de plus de 145 résolutions touchant, entre autres, la vie syndicale, les enjeux politiques et sociaux, les travailleuses et travailleurs migrants, l'intelligence artificielle, la défense des services publics, les actions féministes ou encore la santé et sécurité du travail.

Aussi, ce Congrès sera marqué par la tenue d'un panel politique avec la participation des chefs de l'opposition, Pablo Rodriguez du Parti libéral du Québec, Paul St-Pierre Plamondon du Parti Québécois et Ruba Ghazal de Québec solidaire, le jeudi 27 novembre à compter de 8 h 30.

L'ouverture du Congrès aura lieu le lundi 24 novembre et sera suivie du discours inaugural de la présidente, Magali Picard, et du rapport du secrétaire général, Denis Bolduc.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : 34e Congrès de la FTQ Date : 24 au 27 novembre 2024 Heure : À compter de 9 heures le 24 novembre Où : Centre des congrès à Québec

Les médias qui désirent couvrir l'événement sont invités à s'inscrire directement à la salle de presse du Congrès, salle 204A, à partir du lundi 24 novembre à 8 heures, ou à contacter Jean Laverdière par courriel ([email protected]) ou par téléphone au 514 893-7809.

Pour consulter les documents du Congrès ainsi que l'horaire : ftq.qc.ca/congres2025.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

(ftq.qc.ca, www.facebook.com/laFTQ)

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : Jean Laverdière, 514 893-7809, [email protected]