LONGUEUIL, QC, le 11 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe Superteck, spécialisé dans le secteur de la toiture commerciale, inaugurera son nouveau siège social de Longueuil le jeudi 20 octobre prochain.

L'inauguration de ce nouveau siège social, avec ses bureaux modernes et l'usine adjacente, marque un jalon important dans la croissance de l'entreprise et ouvre la voie vers le développement de nouveaux marchés. Le Groupe Superteck est la combinaison des filiales Superteck Experts-Conseils, Ingétec et Millenium, toutes reconnues parmi les meilleures de l'industrie.

Le Groupe Superteck gère une importante partie des toitures commerciales au Québec et au Canada. Les propriétaires de parcs immobiliers font appel à l'entreprise pour faire l'inspection de leur toiture, pour une intervention d'urgence, des services d'ingénierie, la supervision de chantiers ou encore pour la gestion et le suivi de projets. La plateforme exclusive de gestion informatisée Symbios Connect leur permet de constater en temps réel l'état de leur infrastructure et des travaux en cours. Dans tous les cas, le Groupe Superteck s'occupe de tout ce qui est lié à la toiture.

Nous vous convions à venir rencontrer le président et fondateur de l'entreprise, monsieur Sylvain Lortie et son équipe dynamique afin de découvrir leur vision du marché de la toiture commerciale ainsi que leur approche novatrice, ce qui leur permet d'affirmer que chez Groupe Superteck, on s'occupe de tout !

INAUGURATION DU NOUVEAU SIÈGE SOCIAL DU GROUPE SUPERTECK

Date et heure : jeudi 20 octobre 2022 dès 10h

Endroit : 3200, 2e Rue, Longueuil, J3Y 8Y7

Participants : M. Sylvain Lortie, accompagné de son équipe

Inscription obligatoire : veuillez contacter Marc Duchesne pour confirmer votre présence, au [email protected], ou par téléphone au 514 277-3508.

