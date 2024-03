AVIS AUX MÉDIAS - Important webinaire sur la qualité de l'air intérieur

MONTRÉAL, le 20 mars 2024 /CNW/ - L'Association pour la santé environnementale du Québec (ASEQ-EHAQ), en collaboration avec l'Association pour la santé environnementale du Canada (EHAC-ASEC) et la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) présentent un webinaire intitulé « Amélioration de la qualité de l'air intérieur : une conférence sur la vie saine et la prévention de la moisissure ». Cet événement est financé en partie par la Société d'habitation du Québec (SHQ).

Ce webinaire donnera la parole à des sommités mondiales qui se prononceront sur les enjeux en matière de qualité de l'air intérieur. De plus, le témoignage d'une personne qui a ou qui subit encore les conséquences négatives d'une piètre qualité de l'air seront présentées. Les médias pourront effectuer des entrevues avec les conférenciers et conférencières.

Où : webinaire organisé sur ZOOM

Quand : 21 mars 2024 @ 13 h (HNE)

Prix : gratuit

Pourquoi : parler de l'importance et des enjeux reliés à la qualité de l'air intérieur

Inscription pour les médias : contactez Stéphane Lacroix

Inscription pour le grand public : cliquez ici

La mission de l'Association pour la santé environnementale du Québec (ASEQ-EHAQ) est d'assurer l'équité, l'inclusion et l'accessibilité dans tous les espaces pour les personnes atteintes d'une sensibilité chimique multiple (SCM), en promouvant l'éducation et en travaillant à l'élimination de la pauvreté, de l'isolement et de la discrimination subis par ce groupe de population.

Renseignements: Inscription pour les médias : Stéphane Lacroix, responsable des communications de la COPHAN, [email protected] -- Cellulaire : 514 609-5101