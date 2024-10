Sommet national sur le handicap : un moment charnière pour l'inclusion au Québec

QUÉBEC, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Le premier Sommet national sur le handicap en 40 ans se tiendra le 7 octobre prochain à l'Université Laval, marquant un tournant crucial dans la lutte pour l'inclusion des personnes en situation de handicap (PSH). Organisé par la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) et ses allié•es, cet événement invite les têtes dirigeantes d'entreprises, la classe politique, les médias, les leaders d'opinion et la société civile à se rassembler pour échanger et agir.

Dans un Québec en pleine évolution, nous profitons collectivement de mesures conçues initialement pour les PSH : bateau pavé pour les trottoirs, portes automatiques, feux de signalisation sonores.

Pourtant, les obstacles invisibles persistent pour ces personnes, souvent confrontées à l'indifférence et aux difficultés structurelles. Ce sommet vise à changer cela.

Des témoignages et réalités bouleversantes

Des témoignages et des réalités bouleversantes seront partagés lors du sommet, dévoilant des enjeux souvent ignorés du grand public. Pourquoi 40 % des Canadien•nes qui vivent dans la pauvreté sont-ils des PSH? Comment des personnes avec un handicap en arrivent-elles à demander l'aide médicale à mourir, faute de soins adéquats? Pourquoi plusieurs souhaitent vivre à la maison plutôt qu'en CHSLD?

Un sommet pour bâtir un Québec inclusif

Le slogan du Sommet, IN/VISIBLE, illustre parfaitement la place qu'occupent les personnes vivant avec des handicaps dans notre société. Ils sont à la fois invisibles dans certaines circonstances et visibles dans d'autres, parce que leurs handicaps sont parfois visibles, d'autres fois, pas.

Cet événement, inédit depuis quatre décennies, abordera des enjeux majeurs comme le manque de logements adaptés pour les victimes de violence, la précarité financière des PSH, les soins à domicile, ainsi que l'absence de représentation de ces personnes dans des instances décisionnelles clés, notamment au sein de Santé Québec. À travers des discussions ouvertes et des exemples de pratiques exemplaires, la COPHAN souhaite mobiliser les parties prenantes de tous les horizons autour d'un objectif commun : un Québec véritablement inclusif pour tous et toutes, qu'ils et elles vivent avec un handicap, ou non.

Ensemble pour un changement durable

L'inclusion des PSH est une nécessité pour construire une société équitable, et le Sommet national sur le handicap est l'occasion de poser des actions concrètes dans ce sens.

La Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, la COPHAN, est la plus grande confédération multi-handicap de langue française en Amérique du Nord. Avec les quelque 60 organismes qui y sont affiliés, la COPHAN défend directement ou indirectement les droits de plus de 1 million de personnes en situation de handicap au Québec.

