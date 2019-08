Avis aux médias - Hampstead dévoilera à titre posthume la dernière sculpture d'extérieure de Harry Rosen

Harry Rosen, décédé le 15 novembre 2018 à l'âge de 89 ans, a travaillé presque jusqu'à la fin à ce qui allait devenir sa dernière sculpture, Autoportrait.



Elle a été inspirée par son travail qui consiste à tirer de grosses pierres hors du lac à sa maison de campagne dans les Laurentides. Cette sculpture représente un personnage musclé tirant vers l'arrière, les jambes solidement plantées et les deux mains sur un câble attaché à un rocher à une extrémité et enroulé autour d'une souche à l'autre extrémité. Le personnage de bronze est grandeur nature, le rocher authentique, comme l'est la souche. Fait important, la poulie est celle d'origine, celle-là même qu'il a utilisée pour ses travaux de pierre qu'il a créés pendant 60 ans.

Il est approprié qu'Autoportrait, la dernière sculpture de Rosen, a été créée et donnée à la ville de Hampstead comme un portrait inspirant d'un homme et placée dans le parc Ellerdale, pour mettre en valeur la « ville de jardin ».



Les sculptures de Rosen honorent les institutions de Montréal, ainsi que deux à l'Hôpital général juif et autres au Collège Dawson, à l'Hôpital Douglas, au Centre Segal, au YMHA et YMCA de Westmount et de Cartierville, à l'Institut de cardiologie de Montréal et l'Hôpital de Montréal pour enfants au super hôpital du CUSM. Trois sculptures de Rosen se trouvent à Toronto.

Autoportrait porte l'inscription « My work is my play » - « Je crée donc je vis ».

Dr Harry Rosen était professeur émérite à la Faculté de médecine dentaire de l'Université McGill, où il a mis sur pied le premier programme canadien de deuxième cycle en prosthodontie. Il était un maître dans le délicat travail de reconstruction et plus tard dans sa vie il a transféré ses connaissances professionnelles à la création de sculptures d'art public.



