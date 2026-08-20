Avis aux médias - Funérailles régimentaires de Nicolae Serban et Ramandeep Kaur Maan

EDMONTON, AB, le 20 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à assister aux funérailles publiques de Nicolae Serban et de Ramandeep Kaur Maan, deux intervenants fédéraux de première ligne (agents correctionnels) de l'Établissement d'Edmonton pour femmes qui ont tragiquement perdu la vie le 6 août 2026, dans l'exercice de leurs fonctions.

Date

Des funérailles régimentaires seront célébrées en l'honneur de Nicolae Serban le samedi 22 août 2026.

Des funérailles régimentaires seront célébrées en l'honneur de Ramandeep Kaur Maan le dimanche 23 août 2026.

Heure

Les deux cérémonies débuteront à 11 h (HAR). Les représentants des médias sont priés d'arriver sur place avant 10 h 00.

Veuillez noter qu'un cortège funéraire dans le cadre des funérailles régimentaires partira à 10 h et arrivera au Centre des congrès à 11 h.

Endroit

Centre des congrès d'Edmonton, salle C

9797, avenue Jasper

Edmonton (Alberta)

Inscription

Les représentants des médias accrédités qui souhaitent assister aux funérailles doivent confirmer leur présence en transmettant leur nom complet ainsi que le nom de leur organisation à l'adresse [email protected] d'ici le vendredi 21 août 2026, à 12 h. Des renseignements supplémentaires concernant la couverture médiatique seront fournis après l'inscription.

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SOURCE Service correctionnel Canada

Personne-ressource : Relations avec les média, Service correctionnel du Canada, 613-992-7711, [email protected]