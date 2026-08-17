AVIS AUX MÉDIAS - FRONT INTERSYNDICAL ET INTERRÉGIONAL EN SOLIDARITÉ AVEC LES TRAVAILLEURS DE DEMIX BÉTON EN LOCKOUT

MONTRÉAL, le 17 août 2026 /CNW/ -- Face au lockout qui touche depuis plus de deux mois les travailleuses et travailleurs de Demix Béton-CSN de Saint-Eustache, plusieurs syndicats de Lanaudière, des élus de la CSN, dont les Laurentides, ainsi que les membres du syndicat se réuniront devant Ciment Saint-Laurent, propriété de Béton provincial, à Joliette. Ils souhaitent ainsi réaffirmer leur solidarité envers les travailleuses et travailleurs visés par ce conflit, tandis que les porte-parole feront le point sur les derniers développements.

QUOI : Conférence de presse QUI : Caroline Senneville, présidente, CSN

Patricia Rivest, présidente, Conseil central de Lanaudière-CSN

Éric Céré, secrétaire, Conseil central des Laurentides-CSN

Kevin Gagnon, président, Fédération de l'industrie manufacturière-CSN

Jean-François Bergeron, président, Syndicat des travailleuses et des travailleurs

Bridgestone Joliette-CSN

Sylvain Péloquin, travailleur, Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Demix Béton-CSN QUAND : Mardi 18 août 2026 entre 10 h et 10 h 30 OÙ : Ciment Saint-Laurent, 966 chemin des Prairies, Joliette (Québec) J6E 0L4

Merci de confirmer votre présence auprès de Valérie Gilker Létourneau (coordonnées ci-dessous).

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Demix Béton-CSN (Division Saint-Eustache) représente les 25 opérateurs de bétonnières, mécaniciens et hommes de cour de l'usine de Saint-Eustache. Il est affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) et au Conseil central des Laurentides (CCL-CSN).

Fondée en 1921, la CSN regroupe 350 000 travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada. Le Conseil central de Lanaudière-CSN représente plus de 15 000 membres répartis en près de 84 syndicats sur son territoire.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour renseignements : Valérie Gilker Létourneau, Service des communications de la CSN, 514 588-1654, [email protected]