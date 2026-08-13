AVIS AUX MÉDIAS - FRONT INTERSYNDICAL ET INTERRÉGIONAL EN SOLIDARITÉ AVEC LES TRAVAILLEURS DE DEMIX BÉTON EN LOCKOUT

MONTRÉAL, le 13 août 2026 /CNW/ -- Face au lockout qui frappe les travailleurs du Syndicat des travailleuses et des travailleurs Demix Béton (CSN) de Saint-Eustache depuis plus de deux mois, plusieurs syndicats de Lanaudière et des élues de la CSN dont les Laurentides en plus des travailleurs, travailleuses du syndicat se réuniront à Joliette devant Ciment Saint-Laurent, propriété de Béton provincial, afin de réaffirmer leur solidarité envers les travailleurs visés par ce conflit. Les porte-parole feront le point sur l'évolution du conflit.

QUOI : Conférence de presse



QUI : Caroline Senneville, présidente, CSN

Patricia Rivest, présidente, Conseil central de Lanaudière-CSN

Éric Céré, secrétaire, Conseil central des Laurentides-CSN

Kevin Gagnon, président, Fédération de l'industrie manufacturière-CSN

Sylvain Péloquin, travailleur, Syndicat des travailleuses et des travailleurs Demix Béton-CSN



QUAND : Mardi 18 août 2026 entre 10h et 10h30



OÙ : Ciment Saint-Laurent, 966 Chem. des Prairies, Joliette, Québec, J6E 0L4

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Demix Béton-CSN (Division Saint-Eustache) représente les 25 opérateurs de bétonnières, mécaniciens et hommes de cour de l'usine de Saint-Eustache. Il est affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) et au Conseil central des Laurentides-CSN. Fondée en 1921, la CSN regroupe 350 000 travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

Le Conseil central de Lanaudière (CCL-CSN) regroupe quelque 70 syndicats représentant, sur une base régionale, plus de 16 000 membres issus de tous les secteurs d'activité, publics et privés.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour renseignements : Valérie Gilker Létourneau, Service des communications de la CSN, 514 588-1654, [email protected]