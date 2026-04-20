Avis aux médias : Fred Beauchemin en tournée à Mirabel pour la défense et l'aéronautique

QUÉBEC, le 20 avril 2026 /CNW/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de défense et d'aéronautique et député de Marguerite-Bourgeoys, Fred Beauchemin, se rendra à Mirabel, dans les Laurentides, demain le 21 avril.

À compter de 9h15, le député sera présent à la cérémonie de signature officielle entre les partenaires stratégiques du Canada pour le dépôt d'aéronefs F-35, L3Harris MAS et Lockheed Martin aéronautique.

Par la suite, le député se rendra chez Airbus Canada pour une visite des installations.

Fred Beauchemin sera disponible pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]