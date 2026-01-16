Avis aux médias - Fixation des loyers par le TAL en 2026 : le RCLALQ sera disponible pour commenter les pourcentages

MONTREAL, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) sera disponible pour commenter la diffusion des pourcentages applicables pour la fixation des loyers par le Tribunal administratif du logement en 2026 prévue le lundi 19 janvier 2026.

Malgré l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement de fixation de loyer encensé par la ministre de l'Habitation, le RCLALQ s'attend à des pourcentages parmi les plus élevés des vingt dernières années, à l'exception de 2024-2025.

Le RCLALQ tient à rappeler que, dans un contexte de crise du logement généralisée à l'ensemble du Québec, un contrôle des loyers est nécessaire. Parallèlement, c'est primordial de mentionner que les locataires ont le droit de refuser une hausse abusive et de rester dans leur logement.

Documents à consulter :

Mémoire du RCLALQ sur le nouveau règlement: rclalq.qc.ca/memoire

Outil de calcul pour estimer sa hausse de loyer: locataire.info/calcul/

