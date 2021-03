TORONTO, le 31 mars 2021 /CNW/ - En collaboration avec le gouvernement du Canada, Facebook Canada organise aujourd'hui, de 13 h à 13 h 30 (heure de l'Est), l'événement Facebook Live Vaccins contre la COVID-19: Réponses à vos questions, avec les meilleurs médecins du Canada, afin de fournir à des millions de Canadiens des informations fiables sur le vaccin contre la COVID-19. L'événement est gratuit et tout le monde peut y participer : https://www.facebook.com/facebookappCanada .

Depuis que la COVID-19 a été déclarée pandémie en mars 2020, Facebook a connecté plus de 2 milliards de personnes dans le monde entier aux informations sur la COVID fournies par les autorités sanitaires. Maintenant, alors que les vaccins contre la COVID-19 commencent à être distribués, Facebook utilise son réseau pour connecter des milliards de personnes à des informations de santé précises sur ces vaccins.

QUOI : Facebook Live avec les meilleurs médecins du Canada, dont la Dr eTheresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, pour répondre aux questions des Canadiens sur le vaccin contre la COVID-19.

QUI :

La Dre Theresa Tam , administratrice en chef de la santé publique du Canada .

, administratrice en chef de la santé publique du . Dr Howard Njoo , administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada

, administrateur en chef adjoint de la santé publique du Dr Evan Adams , médecin en chef adjoint à la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits des Services aux Autochtones du Canada

, médecin en chef adjoint à la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits des Services aux Autochtones du Dre Supriya Sharma , conseillère médicale principale à Santé Canada

, conseillère médicale principale à Santé Samantha Yammine , PhD, neuroscientifique, biologiste moléculaire et communicatrice scientifique populaire connue sous le nom de Science Sam

, PhD, neuroscientifique, biologiste moléculaire et communicatrice scientifique populaire connue sous le nom de Science Sam Danielle Nadin , Institut de la santé des femmes et des hommes des IRSC

QUAND :

Mercredi 31 mars 2021

13 h à 13 h 30 HE

OÙ : En direct sur la page Facebook du Canada : https://www.facebook.com/facebookappCanada

Les Canadiens peuvent maintenant faire part à leurs amis et à leur famille de leur intention de recevoir le #VaccinCovid en ajoutant un cadre sur leur photo de profil Facebook : Quand ce sera mon tour, je me ferai vacciner contre le COVID-19 OU I'ai été vacciné contre le COVID-19.

