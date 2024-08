GATINEAU, QC, le 7 août 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter qu'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) tiendra un point de presse à propos du risque de fortes précipitations à venir liées à l'humidité causée par les restes de la tempête tropicale Debby dans certaines parties de l'Ontario, du Québec et des provinces de l'Atlantique. Les précipitations sont prévues dès vendredi et se poursuivront tout au long de la fin de semaine.

Le Service météorologique du Canada d'ECCC surveille les taux d'humidité causée par les restes de la tempête tropicale Debby à mesure qu'elle se déplace vers le nord-est. Il reste cependant une certaine incertitude quant à la façon dont la tempête se dirigera vers le Canada.

Le point de presse se tiendra sur Zoom. Après la présentation, les journalistes pourront poser des questions.

Activité : Séance d'information et point de presse Date : Le jeudi 8 août 2024 Heure : 11 h (HAE) Lieu : Sur Zoom

Pour assister au point de presse, rendez-vous sur Zoom.

Remarque : Une fois en ligne, les représentants des médias désirant poser une question sont priés de changer leur pseudonyme pour inscrire leur nom complet et le média qu'ils représentent. Les participants ayant omis de le faire ne pourront pas poser leur question.

Le point de presse du jeudi 8 août 2024 constituera la seule occasion pour les médias de s'entretenir avec les météorologues d'ECCC au sujet de cet épisode météorologique.

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]