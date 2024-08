OTTAWA, ON, le 19 août 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, participera à un point de presse organisé par les Nations Unies pour passer le flambeau à la Colombie qui accueillera la 16e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies, aussi appelée COP16. Il sera accompagné de l'honorable María Susana Muhamad, ministre de l'Environnement et du Développement durable de la Colombie, et d'Astrid Schomaker, secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique.

En 2022, le Canada a pris l'initiative d'organiser la COP15 à Montréal, lors de laquelle les participants ont adopté le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, un cadre mondial historique visant à préserver la nature, ainsi qu'à freiner la perte de biodiversité et à inverser cette tendance, afin de placer la nature sur la voie du rétablissement d'ici 2050. Le Canada a plaidé en faveur d'une collaboration internationale à l'égard d'objectifs ambitieux, notamment la protection de 30 p. 100 des terres et des océans d'ici 2030, objectif qui a été inclus dans l'accord.

Activité : Point de presse en mode hybride Date : Le mercredi 21 août 2024 Heure : 16 h (HAE) Lieu : Montréal (Québec)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de Franca D'Amico en communiquant avec elle à l'adresse [email protected] pour obtenir tous les détails.

Page X (Twitter) d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Kaitlin Power, Attachée de presse principale et conseillère en communication, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]