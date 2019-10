Avis aux médias - Dures conditions de travail dans le secteur communautaire - L'ATTACA et la CSQ lancent une offensive auprès de 63 000 travailleuses et travailleurs

MONTRÉAL, le 3 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Alliance des travailleuses et des travailleurs de l'action communautaire et de l'action communautaire autonome (ATTACA) et la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) procèderont demain à la fondation d'une nouvelle association professionnelle et lanceront une vaste offensive afin de solidariser les 63 000 travailleuses et travailleurs du secteur communautaire.

Le congrès de fondation de l'ATTACA se tiendra au Centre St-Pierre demain de 9 h à 16 h. À cette occasion, les médias sont invités à une mêlée de presse qui aura lieu à compter de 9 h 15 à la salle Fernand-Daoust (1205) du Centre St-Pierre. La porte-parole du comité de direction de l'ATTACA, Catherine Jetté, et la vice-présidente de la CSQ, Line Camerlain, prendront la parole et seront disponibles pour des entrevues.

Un café sera offert.

Aide-mémoire

QUOI : Fondation de l'ATTACA - mêlée de presse



QUI : Catherine Jetté, porte-parole de l'ATTACA

Line Camerlain, vice-présidente de la CSQ



QUAND : Le 4 octobre 2019 à 9 h 15



OÙ : Centre St-Pierre

Salle Fernand-Daoust (1205)

1212, rue Panet, Montréal, H2L 2Y7

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

SOURCE CSQ

Renseignements: Claude Girard, Conseiller en communication de la CSQ, Téléphone : 514 237-4432, Courriel : girard.claude@lacsq.org, Twitter : @csq_centrale

Related Links

http://www.lacsq.org/