AVIS AUX MÉDIAS - Des représentants du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique sur la Loi visant à bâtir le Canada

OTTAWA, ON, le 23 juin 2026 /CNW/ - Des représentants du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique à l'intention des médias, sous embargo, concernant la Loi visant à bâtir le Canada.

Événement Hybride (présentiel et virtuel) Date : Mercredi 24 juin 2026 Heure : 8 h 30 (heure de l'Est) Lieu : Amphithéâtre national de la presse

Bureau 325, Édifice Wellington

180, rue Wellington, Ottawa (Ontario) Lien Zoom : Fourni par la Tribune de la presse parlementaire

La séance d'information technique destinée aux médias aura pour seul objectif de fournir des informations générales et attribuables à des « représentants du gouvernement ». Il est interdit d'enregistrer la séance d'information à des fins de diffusion.

La séance d'information et les documents qui s'y rapportent resteront sous embargo jusqu'au début de la conférence de presse avec l'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones.

Les participants ne doivent en aucun cas discuter publiquement, publier ou divulguer de quelque manière que ce soit les documents ou informations communiqués, sous quelque forme que ce soit, tant que l'embargo médiatique n'aura pas été levé. Tout manquement aux présentes conditions peut entraîner l'interdiction pour le participant ou son organisation de participer à de futures séances d'information sous embargo organisées par le gouvernement du Canada. Les journalistes auront la possibilité de poser des questions.

Détails : La participation à cet événement est réservée aux membres accrédités de la Tribune de la presse parlementaire. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse parlementaire peuvent envoyer un courriel à [email protected] pour demander un accès temporaire.

Accès aux documents soumis à un embargo

Les participants sont invités à contacter le Service des relations avec les médias du Bureau du Conseil privé à [email protected] afin de recevoir à l'avance les documents de la séance d'information. En recevant ces documents à l'avance, les participants s'engagent à les garder sous embargo jusqu'à la levée de celui-ci, conformément aux dispositions ci-dessus.

SOURCE Ministre de l’Unité de l’économie canadienne

Personnes-ressources : Relations avec les médias : Bureau du Conseil privé, 613-957-5420, [email protected]