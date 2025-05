Des spécialistes en la matière de KPMG partageront leurs connaissances avec des entreprises, des investisseurs et des médias lors de l'une des plus importantes conférences technologiques au monde

MONTRÉAL, le 23 mai 2025 /CNW/ - Des leaders d'opinion de KPMG seront présents au Web Summit de Vancouver la semaine prochaine pour participer à des discussions et offrir des renseignements sur les tendances et les technologies clés qui favorisent le changement transformationnel au sein des entreprises canadiennes.

La conférence Web Summit de Vancouver réunit plus de 15 000 participants du monde entier pour échanger des connaissances et des idées sur la technologie et l'innovation avec des entreprises internationales, des entreprises émergentes, des investisseurs et des médias. KPMG est un commanditaire du Web Summit de Vancouver.

« Cette conférence technologique de renommée mondiale, qui amorce un nouveau chapitre passionnant à Vancouver, réunit certains des penseurs et des visionnaires les plus novateurs au monde pour partager des idées et des connaissances », a déclaré Walter Pela, leader, Développement de marchés et relations avec la clientèle en matière d'IA et associé directeur régional pour la région du Grand Vancouver.

« La conférence Web Summit donne aux entreprises et aux entreprises en démarrage canadiennes l'occasion d'apprendre comment innover, prendre de l'expansion et transformer leurs activités grâce aux plus récentes technologies et stratégies de leurs pairs et d'experts du secteur. Nous avons hâte d'échanger des idées, d'explorer des sujets et de fournir des renseignements sur les progrès technologiques et la façon dont les entreprises demeurent concurrentielles dans un monde en constante évolution. »

QUOI : Web Summit de Vancouver

QUAND : Du 27 au 30 mai 2025

OÙ : Centre des congrès de Vancouver, 1055 Canada Place, Vancouver, Colombie-Britannique, V6C 0C3

Le kiosque de KPMG au Canada sera situé dans la salle d'exposition (E147).

SITE WEB : Conférence Web Summit 2025 - KPMG au Canada

Les professionnels de KPMG présenteront une classe de maître, prononceront le discours d'ouverture sur scène et participeront au concours PITCH aux dates et heures suivantes :

Séance Date et heure





Présentatrices et

présentateurs Vue d'ensemble Sommet sur l'innovation en affaires Mercredi 28 mai

9 h 10



Marissa Johnson,

directrice générale, KPMG, États-Unis Discours d'ouverture Concours PITCH destiné aux entreprises en démarrage Mercredi 28 mai

16 h



Ryan Youhan,

directeur des relations commerciales, KPMG États-Unis Jury Classe de maître : Rendre l'innovation possible :

explorez les possibilités de financement Jeudi 29 mai

10 h 30 à 11 h 15 Ed Zacharuk,

Associé, Fiscalité, et leader, RS-DE, Ouest canadien, RGV



Guy Gauthier,

Associé, Fiscalité - Incitatifs fiscaux en R&D



Andrew McDowall,

directeur exécutif, groupe Encouragements fiscaux



Jacqueline Gustafson,

directrice RS-DE



Stimulez le potentiel de votre

entreprise grâce à une stratégie

globale permettant de maximiser

le financement et d'optimiser les

programmes offerts par le Canada.

Nous explorerons le cadre de

financement, l'admissibilité et la

manière de vous assurer de saisir

ces nouvelles possibilités. Sommet sur l'IA Jeudi 29 mai

13 h 50



Marc Low,

directeur du Centre Ignition de Vancouver Discours d'ouverture Concours PITCH destiné aux entreprises en démarrage Jeudi 29 mai

16 h 55



Davin Gnanapragasam,

associé et leader national des services professionnels,

Services fiscaux, Ignition, et chef des technologies, Fiscalité

Jury

Des professionnels de KPMG seront également disponibles pour des entrevues avec les médias sur les sujets suivants :

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r. l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils et société canadienne à responsabilité limitée, appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales - Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux -, KPMG emploie quelque 10 000 personnes dans plus de 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour obtenir plus d'information, consultez le site kpmg.com/ca/fr.

Demandes de renseignements des médias :

Alannah Page

Service national des communications et Relations avec les médias

KPMG au Canada

(306) 934-6255

[email protected]

SOURCE KPMG LLP