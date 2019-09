Avis aux médias - Débat national sur le logement prévu à Ottawa le 6 octobre

OTTAWA, le 27 sept. 2019 /CNW/ - Cinq associations nationales ont uni leurs forces afin d'organiser un débat national sur le logement, qui se tiendra le dimanche 6 octobre de 18 h à 19 h 30 à l'hôtel The Westin, à Ottawa. Les participants ci‑dessous ont accepté de représenter leur parti politique lors du débat :

Parti libéral du Canada - Adam Vaughan , Spadina-Fort York ( Ontario )

- , Spadina-Fort York ( ) Parti conservateur du Canada - Pierre Poilievre , Carleton ( Ontario )

- , ( ) Nouveau Parti démocratique du Canada - Angella MacEwen , Ottawa-Ouest-Nepean ( Ontario )

- , Ottawa-Ouest-Nepean ( ) Bloc Québécois - Geneviève Nadeau, Gatineau (Québec)

- Geneviève Nadeau, (Québec) Parti vert du Canada - Angela Keller-Herzog , Ottawa -Centre ( Ontario )

Le débat sera modéré par Joël-Denis Bellavance, chef de bureau de La Presse, par Jordan Press, journaliste de La Presse Canadienne, et par Heather Scoffield, chroniqueuse au Toronto Star. Plusieurs sujets touchant le logement et l'abordabilité au Canada seront couverts lors du débat. Les modérateurs poseront un certain nombre de questions et le public aura aussi l'occasion d'en poser.

Des représentants des cinq organisations organisant ce débat - soit l'Association canadienne d'habitation, l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance, la Canadian Home Builders' Association, la Fédération de l'habitation coopérative du Canada et L'Association canadienne de l'immeuble - seront sur place pour répondre à toute question avant ou après le débat. Le nom de la personne-ressource sera envoyé à tous les représentants des médias qui auront confirmé leur présence.

Renseignements: Les médias sont invités à assister au débat en personne. Si vous souhaitez le faire, veuillez confirmer votre présence d'ici le 3 octobre en envoyant votre nom et le nom de votre organisation à Julie McNamara, à jmcnamara@chra-achru.ca, ou au 613-594-3007, poste 15.

