Avis aux médias - David Tordjman lance sa campagne électorale ce vendredi

«De Côte Saint-Luc à Ville Mont-Royal, ensemble, le comté de Mont-Royal deviendra bleu pour la première fois en 79 ans.»

Blake Richards (député de Banff-Airdrie), ministre du Cabinet fantôme responsable des Institutions démocratiques, des Petites entreprises, de la Promotion des exportations et du Tourisme, et Michael Barrett (député de Leeds-Grenville-Mille Îles et Rideau Lakes), Porte-parole adjoint sur les questions relatives aux petites entreprises, se joindront à monsieur Tordjman pour lancer sa campagne.

QUOI: David Tordjman lance sa campagne électorale



QUAND: 14 juin 2019, de 11h à 13h



OÙ: Hôtel Ruby Foo's 7655 boulevard Décarie Montréal, QC H4P 2H2



QUI: David Tordjman, candidat du Parti conservateur du Canada (Mont Royal) Blake Richards, député (Banff-Airdrie) Michael Barrett, député (Leeds-Grenville-Mille-Îles et Rideau Lakes)

À propos de David Tordjman :

Conseiller municipal populaire de Côte-Saint-Luc, David Tordjman est un ingénieur civil et entrepreneur qui a travaillé pour divers conseils des Premières nations du Canada. David est marié et a cinq enfants. Il est né dans le quartier multiculturel de Côte-des-Neiges. Il a grandi à Côte-Saint-Luc et y vit avec sa famille. Travaillant à temps plein et avec une grande famille, David est une personne dévouée et engagée qui aspire à un changement positif. David est honnête et travailleur, il siège au sein de nombreux comités d'école et conseils communautaires. Il a mis son expertise et sa passion au service de l'amélioration de la vie des autres dans diverses communautés, tant localement qu'à l'étranger.

SOURCE David Tordjman, Parti conservateur

Renseignements: Ailsa Pehi, Directrice de campagne de David Tordjman, candidat conservateur pour le comté de Mont-Royal, Tél .: (514) 712-4292, Email: ailsa.pehi@gmail.com