Avis aux médias - Convocation - Xplor, le congrès de l'exploration minière 2019

ROUYN-NORANDA, QC, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ) invite les représentants des médias à assister aux activités prévues dans le cadre d'Xplor, le congrès de l'exploration minière du Québec, qui se tiendra les 23 et 24 octobre prochains au Fairmont Le Reine Elizabeth, à Montréal. Cet événement annuel est le rassemblement qui multiplie les relations d'affaires et les occasions d'investissement, qui permet d'acquérir de nouvelles connaissances et de découvrir les technologies de pointe, en plus de décupler notre capacité à faire progresser l'exploration minière à grande échelle.

C'est avec fierté que nous accueillons M. George Burns, président-directeur général d'Eldorado Gold inc., à titre de président d'honneur lors de notre congrès annuel. Cet événement se veut la référence provinciale en ce qui a trait à l'industrie minière et à l'activité économique qui y est associée. Xplor est un moment privilégié pour mettre en valeur l'apport économique et entrepreneurial de l'industrie minière au Québec.

Les participants au congrès peuvent visiter les kiosques de 101 exposants travaillant dans les différentes sphères de l'industrie minière et assister à des conférences offertes par des experts chevronnés. C'est aussi l'occasion par excellence de réseauter et de multiplier les relations d'affaires avec plus de 1 000 participants unis pour faire progresser la filière minérale québécoise. Le congrès permet d'explorer des occasions d'investissement, d'acquérir de nouvelles connaissances et de découvrir des technologies de pointe tout en décuplant notre capacité à faire progresser l'exploration minière à grande échelle.

Le cocktail d'ouverture d'Xplor aura lieu de 17 h à 19 h le 22 octobre. Cette activité est une présentation de Ressources Bonterra inc., partenaire officiel de l'événement. Soyez des nôtres au Pub Xplo pour célébrer le début d'Xplor! D'excellentes bières et de délicieux vins y seront servis. Nous vous attendons!

Sur inscription, les représentants des médias auront accès aux conférences et au salon commercial les 23 et 24 octobre 2019. Comme toujours, l'AEMQ agira en tant que facilitateur entre les piliers qui représentent les intérêts de la filière minérale et les représentants de la presse. Ainsi, sur demande, des entrevues pourront être organisées avec les différents intervenants présents tout au long du congrès.

La programmation complète de cet important rassemblement des sociétés d'exploration minière dans la province est disponible ici : https://xplor.aemq.org/programmation/

Lancement de la nouvelle certification ÉCOLOGO pour l'exploration minière!

Date : Heure : Description et endroit : 23 oct. 16 h Lancement de la norme ÉCOLOGO Fairmont Le Reine Elizabeth Une nouvelle initiative permettant de normaliser les activités d'exploration minière dans le respect de l'environnement et des communautés locales tout en assurant l'acceptabilité sociale des projets.

Procurez-vous la pochette médiatique 2019 : https://xplor.aemq.org/boite-a-outils/

Veuillez confirmer votre présence auprès de Patricia Pomerleau, Rouillier Stratégie Marketing, au 418 667-6929, ou à patricia.pomerleau@rouillier.ca.

