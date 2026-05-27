Avis aux médias - Conseil général de la CSQ à Beaupré

BEAUPRÉ, QC, le 27 mai 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que plus de 250 personnes déléguées de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) seront réunies en conseil général, sous le thème de la privatisation des services et de la sous-traitance, à l'Hôtel Delta Mont-Sainte-Anne, à Beaupré, du 27 au 29 mai prochains.

Le président de la CSQ, Éric Gingras, profitera de l'occasion pour faire un bilan de l'année scolaire qui s'achève, marquée par un climat social tendu et un contexte politique particulièrement difficile. À l'aube des élections générales, l'heure est à la planification de la suite des choses.

« La politique, c'est bien plus que de voter une fois tous les quatre ans. Nous sommes la voix des travailleuses et des travailleurs que nous représentons, qui sont directement concernés par les orientations politiques gouvernementales, que ce soit en santé, en éducation, en enseignement supérieur, ou encore du côté de la famille, de la solidarité sociale et des personnes retraitées. Nous sommes partie prenante de la sphère politique : ça fait partie de notre mission, c'est-à-dire de promouvoir et de défendre les intérêts économiques, professionnels et sociaux de nos membres, dans le respect des valeurs fondamentales d'égalité, de solidarité, de justice sociale, de liberté, de démocratie et de coopération. C'est donc essentiel de se préoccuper de politique, parce que ça nous regarde! », de déclarer Éric Gingras.

Le président de la CSQ sera également disponible pour des entrevues individuelles sur place.

Aide-mémoire

QUOI : Conseil général de la CSQ



QUI : Plus de 250 personnes déléguées de la Centrale, en provenance de partout au Québec



QUAND : Du 27 au 29 mai 2026



OÙ : Hôtel Delta Mont-Sainte-Anne

500, boul. du Beau-Pré, Beaupré QC G0A 1E0

*Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent assister à l'allocution d'ouverture du président de la CSQ ce mercredi 27 mai à 9 h 30 doivent confirmer leur présence à l'adresse suivante : [email protected], ou par téléphone au 514 213-0770.

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 235 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

X : CSQ_Centrale

SOURCE Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements : Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770, Courriel : [email protected]