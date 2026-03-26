Avis aux médias - Conférence de Québec solidaire

QUÉBEC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le responsable de Québec solidaire en matière de Solidarité sociale, Etienne Grandmont, tiendra un point de presse, demain 27 mars 2026 à la Salle Bernard-Lalonde à 9h, avec des groupes et employés du communautaire afin qu'ils brisent le silence sur leur réalité de travail et l'impact du manque d'investissement chronique dans ces services essentiels.

Les intervenants et intervenantes seront disponibles sur place pour répondre aux questions des journalistes.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 27 mars 2026

Heure: 9h

Lieu: Salle Bernard-Lalonde

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]