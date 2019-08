Avis aux médias - Conférence de presse - Financement fédéral en itinérance : Des orientations qui inquiètent vivement des centaines d'organismes

MONTRÉAL, le 8 août 2019 /CNW Telbec/ - Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec (RSIQ) et le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) tiendront, ce mardi 13 août, une conférence de presse afin de soulever leurs inquiétudes face aux orientations du gouvernement fédéral dans le cadre de Vers un chez-soi 2019-2029. Ce programme est actuellement au cœur de la négociation de la prochaine Entente Canada-Québec en itinérance.

À la veille de la signature d'une Entente majeure, dont le dénouement est attendu avant le déclenchement des élections fédérales, ils présenteront leurs craintes face à ce programme sur 10 ans, avec un budget de 2,2 milliards pour l'ensemble du Canada. Les orientations connues à ce jour laissent présager que les fonds fédéraux ne permettront plus de soutenir la diversité des actions nécessaires pour prévenir et réduire l'itinérance. Un représentant d'une ressource intervenant auprès des jeunes et une personne ayant vécu l'itinérance cachée aborderont l'importance de soutenir adéquatement une approche globale et communautaire.

La conférence se déroulera à L'Avenue hébergement communautaire qui a développé au cours des cinq dernières années, 46 logements sociaux sur la rue Sainte-Catherine Est, à Montréal. La rénovation et la construction de ces logements ont en partie été rendues possibles grâce à la contribution des fonds fédéraux en itinérance. Les besoins en logements sociaux sont criants au Québec, ces fonds doivent pouvoir continuer de soutenir leur développement.

Le RSIQ est composé de 14 tables de concertations régionales en itinérance et totalise plus de 300 organismes, à travers le Québec. Le RAPSIM est la concertation membre du RSIQ à Montréal, où il compte 110 organismes membres.

Date :

Mardi 13 août 2019, à 11h

Lieu :

L'Avenue Hébergement communautaire, 3917, Sainte-Catherine Est, Montréal

SOURCE Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)

Renseignements: Contact : Laury Bacro, coordonnatrice du RSIQ 514 861-0202, cell 514 662-4733; Pierre Gaudreau, directeur du RAPSIM et administrateur du RSIQ 514 879-1949, cell 514 603-1949

Related Links

http://www.rapsim.org