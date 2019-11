Avis aux médias - Conférence de presse du Conseil tribal des réserves de la région des lacs sur la réponse des gouvernements à l'état d'urgence au Manitoba

OTTAWA, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil tribal des réserves de la région des lacs, basé au Manitoba, et les Premières Nations membres tiendront le 1er novembre 2019 une conférence de presse à l'Édifice national de la presse afin d'attirer l'attention sur leurs préoccupations concernant la réaction des gouvernements fédéral et provincial à l'état d'urgence décrété à la suite de l'importante tempête de neige ayant causé des pannes de courant, des préjudices et plusieurs millions de dollars de dommages pour les centaines d'évacués des Premières Nations.

Les Premières Nations de la région des lacs rencontreront le 1er novembre, à 9 h (HE), des représentants des Services aux Autochtones Canada pour tenter de clarifier les questions relatives au soutien financier et logistique permettant de faire face aux conséquences de la tempête de neige dévastatrice. Elles s'adresseront par la suite aux médias afin de leur faire part des résultats de cette discussion et des prochaines étapes.

Où : Édifice national de la presse - 150, rue Wellington, Ottawa. Quand : Le 1er novembre 2019, à 12 h Qui : Les chefs des réserves suivantes du Conseil tribal des réserves de la région

des lacs : Lake Manitoba, Dauphin River, Pinaymootang, Little Saskatchewan, Peguis

et Kinonjeoshtegon.

Le Conseil tribal des réserves de la région des lacs est d'avis que les gouvernements fédéral et provincial actuels ont manqué à leurs obligations envers ces Premières Nations. Le manque de planification dont ont fait preuve les gouvernements fédéral et provincial, ainsi que le cadre stratégique actuel étaient inférieurs à l'appui que reçoivent les municipalités lorsqu'elles déclarent l'état d'urgence.

