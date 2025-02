Avis aux médias - Conférence de presse concernant les soins et services de santé offerts dans la région de Lanaudière

QUÉBEC, le 23 févr. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand, France-Élaine Duranceau, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, procédera à une annonce concernant les soins et services de santé offerts dans la région de Lanaudière.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le lundi 24 février 2025



HEURE : 13 h



LIEU : Chertsey*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Pour renseignements : Audrey Noiseux, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé, Cell. : 514 779-3114