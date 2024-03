QUÉBEC, le 3 mars 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le directeur national de santé publique, Dr Luc Boileau, accompagné la directrice régionale de santé publique de Montréal, Dre Mylène Drouin, et de la pédiatre, microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine et professeure titulaire à l'Université de Montréal, Dre Caroline Quach-Thanh, fera le point sur la circulation de la rougeole au Québec.

La conférence de presse sera diffusée sur la page Facebook du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le lundi 4 mars 2024



HEURE : 13 h



LIEU : Montréal *





*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

