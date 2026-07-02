Avis aux médias - Conférence de presse concernant l'électrification d'infrastructures portuaires

Nouvelles fournies par

Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

02 juil, 2026, 09:59 ET

QUÉBEC, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant l'électrification maritime au Port de Québec.

Cet événement aura lieu :

DATE :                  

Le 3 juillet 2026


HEURE :             

9 h


LIEU :                   

Québec

* Le lieu précis de l'activité sera uniquement transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Accréditation obligatoire

Pour participer à l'activité de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected].

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Source : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Tél. : 367 995-0528, [email protected]

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