Avis aux médias - Conférence de presse concernant l'électrification d'infrastructures portuaires
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime
02 juil, 2026, 09:59 ET
QUÉBEC, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant l'électrification maritime au Port de Québec.
Cet événement aura lieu :
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DATE :
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Le 3 juillet 2026
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HEURE :
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9 h
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LIEU :
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Québec
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* Le lieu précis de l'activité sera uniquement transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités.
Accréditation obligatoire
Pour participer à l'activité de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected].
SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime
Source : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Tél. : 367 995-0528, [email protected]
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